El Chelsea deja sin opciones a Arsenal y Barça gracias a Todd Boehly: Pochettino marca territorio

La llegada de Todd Boehly como principal ejecutivo del fondo de inversión que compró el Chelsea, ha desencadena en un gasto que supera los 1000 millones de euros en los últimos 365 días. Unas cantidades nunca antes vistas en el mundo del fútbol.

El debate sobre el excesivo gasto del conjunto ‘blue’ ha llegado a Inglaterra y no para de provocar opiniones. 28 son los fichajes que han realizado en el último año la entidad de Stamford Bridge. Un gasto sin precedentes que añade argumentos para aquellos que piensan que la UEFA debe intervenir para poner freno a esto imponiendo un límite salarial. Hay que recordar que durante las próximas temporadas se introducirá un nuevo fair play financiero que tiene como objetivo final reducir el gasto que puede hacer cada equipo, dejándolo en un 70% con respecto a los ingresos totales.

Manchester United y Arsenal eran los clubes que más habían gastado en el mercado de fichajes en las últimas temporadas en Premier League, pero la llegada de Todd Boehly ha hecho imbatible al Chelsea en este aspecto. En La Liga, el FC Barcelona ha sido el club que más dinero gastó con un total de 641 millones de euros desde la campaña 2019/20.

Pep Guardiola ha sido el último en pronunciarse sobre los 1000 ‘kilos’ del equipo ‘blue’: “No podría estar aquí sentado si gastásemos como el Chelsea ha gastado en las dos últimas ventanas. Me mataríais. Me mataríais. Seguro. Estaríamos bajo un escrutinio que no podéis imaginar. No podríamos ser parte del Manchester City en absoluto. Lo sé. Simplemente mirad el gasto neto en los últimos cinco, seis o siete años. E incluso este año en la posición que estamos. Hay otra cosa que me gusta mucho, cuando la gente dice: El Chelsea o cualquier equipo compra este jugador. En el Manchester City, sólo Pep Guardiola paga para comprar jugadores. No tengo dinero en mis bolsillos para comprar a los jugadores que tengo”.

Un entrenador que marca territorio

Mauricio Pochettino sabe que su etapa en el Chelsea va a estar marcada por cómo consiga gestionar una plantilla repleta de talento joven aún por desarrollar. La competitividad en el día a día solo se logra con una plantilla amplia y dos jugadores de nivel por puesto. Eso también puede provocar que algunos futbolistas no cuenten con la confianza del entrenador. “Si no quieren pelear por su lugar y sentirse parte del equipo jugando o no jugando, la puerta está abierta”, decía el argentino refiriéndose a esto.