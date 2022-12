El City va con todo: KO de 115M para que Guardiola tenga otra estrella

Jack Grealish por Jude Bellingham. Así pretende llevar a cabo el Manchester City el fichaje del centrocampista del Borussia Dortmund. No hablamos de un trueque ni de ningún intercambio, sino de vender a un jugador para financiar la llegada del otro. Así lo ha asegurado Football Insider quien asegura que el conjunto de Pep Guardiola estaría meditando la venta del internacional inglés, el cual llegó al Etihad Stadium hace dos años por 115 millones de euros, para poder hacer frente económicamente al resto de sus competidores, Real Madrid y Liverpool.

No es que el Manchester City no tenga dinero para poder acometer la operación, ni mucho menos, pero con la venta de Jack Grealish, cuyo valor de mercado a día de hoy es de 70 millones de euros, podría superar con creces las ofertas que presenten Real Madrid y Liverpool sin vulnerar o infringir las reglas del fair play financiero. Y es que, el fichaje de Jude Bellingham superará, con mucha seguridad, los 100 millones de euros. Pero el dinero no lo es todo.

El Liverpool y el Real Madrid, que también podrían pagar el precio del traspaso del jugador, andan detrás del centrocampista del Borussia Dortmund y el conjunto alemán, tal y como hemos informado en este medio, parece que, de entre todos los competidores, tendría un claro favorito para traspasas a Bellingham el próximo verano, y no es otro que el equipo de Jürgen Klopp.

Además, los jugadores del Liverpool, Jordan Henderson y Trent Alexander-Arnold, parecen estar haciendo las veces de agentes del conjunto inglés durante la concentración de la selección en el Mundial de Qatar y en más de una ocasión se les ha podido ver solos a los jugadores reds hablando con Bellingham.

Lo cierto es que con actuaciones como la de ayer ante Senegal, donde Bellingham fue uno de los jugadores más destacados del encuentro de los octavos de final del Mundial de Qatar donde dio la asistencia del primer gol a Jordan Henderson, centrocampista del Liverpool, su precio no para de aumentar. Los de Pep Guardiola son conscientes del elevado coste de la operación y si fuera necesario, estarían dispuestos a sacrificar este verano a Jack Grealish.