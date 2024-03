El exequipo de Keylor Navas tiene 2 rivales para cerrar el fichaje de Dembélé

Es interesante ver cómo clubes como Everton, Nottingham Forest y West Ham están siguiendo de cerca el progreso de Karamoko Dembélé.

A sus 21 años, es un extremo inglés que ha captado la atención debido a su desempeño esta temporada, especialmente después de fichar por el Blackpool en calidad de cedido desde el Stade Brestois, conjunto de la competición francesa.

El interés de estos equipos sugiere que Dembélé podría tener un potencial considerable y que su talento ha sido reconocido por varios clubes de alto nivel en Inglaterra. Este tipo de seguimiento a menudo conduce a rumores de transferencias o incluso ofertas concretas, dependiendo del rendimiento continuo del jugador y de las necesidades del equipo interesado.

En este elenco de pretendientes hay que destacar al Nottingham Forest, club el que militaron la temporada pasada el futbolista de renombre como Keylor Navas o Jesse Lingard y que viene mostrando un mayor grado de convencimiento para hacerse con este talento de futuro.

