El futuro de Ansu Fati da un giro de 180º y abre la puerta a la venta más esperada de Joan Laporta

La cesión de Ansu Fati al Brighton and Hove Albion no ha ido tan bien como esperaban en la cúpula del Barça. Tanto Joan Laporta como el resto de dirección deportiva culé veían en el conjunto de los seagulls, un destino perfecto para que Roberto De Zerbi desatara todo el potencial que almacena el crack formado en la Masía, algo que, con apenas 696 minutos disputados no se ha cumplido ni de lejos. Sin embargo, con la lesión de espalda que ha sufrido la estrella, Kaoru Mitoma, el destino de Ansu podría cambiar por completo.

Y llegó la enésima oportunidad

Con la baja hasta final de temporada de Mitoma, una pieza esencial en la delantera del Brighton, se abre un hueco en el once que Ansu debe aprovechar sí o sí. El canterano y el japonés comparten la misma demarcación en el campo, la de extremo izquierdo, donde De Zerbi ahora, solamente podrá elegir entre el mismo Ansu Fati o un Simon Adingra que ha ido ganando relevancia y amenaza con robarle el puesto al español.

Ante esta situación, tanto Joan Laporta, como el mismo futbolista rezan para que esta sea la oportunidad definitiva para que Ansu vuelva a sentirse un jugador importante y recupere ese descaro y esa facilidad goleadora que mostró en sus primeros compases en el Barça y que, tras las lesiones, perdió por completo.

Final por todo lo alto y venta grande

Si Ansu Fati es capaz de acabar la temporada siendo un jugador importante y exitoso en el Brighton, todavía habrá esperanzas para que Joan Laporta sea capaz de encontrar un buen postor que quiera pagar una buena cantidad de millones por la que, en su día, fue la joya de la corona del Barça.

En este sentido, con un valor de mercado cercano a los 30 millones de euros, y con contrato hasta 2027, en las oficinas del Camp Nou todavía tienen margen para encontrar una operación que deje un buen monto económico a los culés, que no parece que esperen con ansias recuperar a un Ansu Fati cuyo nivel está lejos de ser el de un jugador apto para el Barcelona.