El guiño del Newcastle a De Gea por 20 kilos; el del United sonríe

El nuevo multimillonario proyecto del Newcastle va a tratar de arrasar con todo lo que pueda en este mercado de verano para confeccionar un equipo ganador. El conjunto de las urracas, que esta temporada ha conseguido salvar una complicada situación en la que el descenso de categoría amenazaba, quiere consolidarse de cara al próximo curso como uno de los equipos de referencia en la Premier League y el desembolso económico que harán para ello será importante.

La revolución en la plantilla va a ser absoluta, línea por línea, y eso incluye incluso retocar la portería. Y es que tal y como apuntan desde Inglaterra en el diario británico Daily Mirror en el Newcastle están interesados en la contratación de uno de los guardametas más prometedores de las islas. Se trata de Dean Henderson, compañero de David de Gea en el Manchester United, que ha visto no obstante en esta última temporada un poco frenada su progresión que apuntaba alto.

Según comentan en Inglaterra, Henderson está cansado de seguir a la sombra de David de Gea y las esperanzas de que pueda desbarcar al portero español de la titularidad en Old Trafford las ve remotas, por lo que ve con buenos ojos una salida y la oferta del Newcastle será atractiva para tratar de convencer al futbolista. Se habló mucho durante la pasada pretemporada de que Dean Henderson iba a poner este año en serios apuros a De Gea para poder mantener el puesto en el once inicial, pero lo cierto es que el ex arquero del Atlético de Madrid lo ha jugado todo esta temporada.

Las lesiones, no obstante, han lastrado también a este prometedor portero que tiene ya 25 años y que ya ha sido internacional con Inglaterra. Precisamente molestias físicas la impidieron estar en la pasada Eurocopa.

Así las cosas, salvo que una conversación con el nuevo entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, le haga cambiar de idea y le asegure que puede disputarle la titularidad a David de Gea en los red devils, el futuro de Henderson parece lejos de Old Trafford. Además, las mismas informaciones del Daily Mirror hablan de que un posible traspaso del guardameta estaría en torno a los 20 millones de libras, unos 23 millones de euros.