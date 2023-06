El Inter le 'roba' a Xavi el fichaje de una leyenda de Inglaterra: era el nuevo Dani Alves

En el Camp Nou ha pasado otro año en el que no existe un jugador capaz de ocupar con la solvencia y excelencia la demarcación de lateral derecho, la cual lleva sin dueño desde 2015 cuando Dani Alves abandonó el Barça. En este sentido, una de las opciones para acabar con esa sangría de jugadores, era César Azpilicueta, que pese a tener todo acordado entre club y jugador, no acabó fichando por el Barça al no tener claro qué iba a ser de la situación económica del club. Ahora, un año después y tras no tener prácticamente incidencia en el Chelsea, apunta a salir al Inter de Milán.

Según la información contada por Sky Italia, el lateral español está negociando la rescisión de su contrato con el Chelsea para poder salir en busca de un nuevo equipo, el cual apunta a ser el Inter de Milán.

Por otro lado, el Bayern de Múnich también ha mostrado interés en el jugador navarro. Thomas Tuchel acabó encantado con Azpilicueta y no dudaría en incorporarlo a su plantilla en el Bayern.

Por su parte, el Chelsea no debería poner dificultades al jugador al momento de dejarlo salir libre, pues se trata de una leyenda viva del club y en Inglaterra esto es algo sumamente respetado. Además, su cuota de minutos se ha visto claramente reducida, ya que solamente ha disputado 1.830 minutos, lo cual demuestra que ha sido suplente a la largo de todo el año. En este sentido, es más probable que los blues estén dispuestos a dejar salir a su capitán.

Un adiós doloroso

Azpilicueta es una de las figuras más importantes de la historia del Chelsea. El navarro llegó a Londres en 2012 y poco a poco se fue convirtiendo en uno de los pilares de la plantilla, tanto en lo deportivo como en lo anímico. No es casualidad que se hiciera con la capitanía, pues es uno de los líderes vocales del vestuario.

En su palmarés con el Cheslea, Azpilicueta ha sido capaz de ganar 1 Champions, 2 Premier League, 2 Europa League, 1 FA Cup entre otros. Dejando así una carrera impoluta defendiendo la elástica blue.