El jugador de 30M que desea Erik ten Hag; se lo quiere robar a Thiago Motta: Juventus se resguarda

Manchester United sigue sin superar el contundente 0-3 impuesto por Liverpool en más que Old Trafford. Este golpe significa un retroceso evidente en el inicio de la Premier League para Erik ten Hag, pero no el fin. Solo una victoria y dos derrotas en tres encuentros dice mucho de un equipo que está buscando la organización para así llegar a producir. Lejos de eso, el técnico presenció la salida de Jadon Sancho y algunas incorporaciones, pero que no llenan las carencias.

Precisamente, la banda izquierda ha sido uno de los puntos débiles de los 'diablos rojos' durante la pasada temporada, es por eso que, si bien se ha cerrado el libro de pases, la dirigencia de Manchester ya apunta al próximo verano. El nombre escogido para ocupar el flanco es un colombiano de 23 años que apenas llegó a la Juventus procedente del Hellas Verona, Juan Cabal. Con un futuro prometedor y una proyección importante, ten Hag espera quitarle a su perla a Thiago Motta, que seguramente explotará sus condiciones para aumentar su valor más adelante.

Manchester tienta a Cabal

El sector izquierdo del United está tocado, es una obviedad y el DT ten Hag lo sabe bien. Están Luke Shaw y Malacia, pero no le basta al coach, que esta vez se apoya en la dirigencia para que concrete un fichaje. Según la información de ‘TuttoJuve’, el relevo ideal es el colombiano Juan Cabal, el cual está valorizado en 30 millones de euros y que los ‘red devils’ no ven mal.

El lateral que le falta a ten Hag

La potencia del velocista cafetero es una tentación para la Premier League, y a falta de más intensidad en Old Trafford, un talento más no está demás. Cabal cumple con los fundamentos hasta para ser considerado titular. Apenas llegó a del Hellas Verona y ya tiene tres partidos con los de Turín, que depositaron 12.8 millones por el sudamericano.

La responsabilidad de Motta

Thiago Motta clasificó a Bologna a la Champions League, un mérito digno de aplaudir y reconocer. Luego de volverlo competitivo, su siguiente reto fue asumir la dirección técnica de la Juventus. Además de Koopmeiners, Douglas Luiz y Thuram, Cabal también es su responsabilidad, y ahora dependerá del técnico sacarle el máximo aprovecho para que su crecimiento sea óptimo.