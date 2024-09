Ni en Ferguson confiaron tanto; la última del Manchester con ten Hag: goleada del Liverpool olvidada

Manchester United tendrá un respiro en este parón por la fecha FIFA para corregir los errores que en estas primeras fechas. La derrota por 0-3 a manos de Liverpool quedó grabado en la mente del hincha 'red devil', el duelo fue en Old Trafford y no hubo tiempo de reparar el daño. Aunque el resultado no ayuda a la imagen del coach, la dirigencia confía plenamente en su trabajo para que siga al mando del primer equipo.

La interna del United le tiene harta fe a Ten hag, respeta el proceso y este recambio generacional que el entrenador aplica partido a partido con nombres que prometen. Jugadores como de Ligt, Mazraoui, Zirkzee y próximamente Ugarte, sonarán más seguido, pero si la mala racha continúa y no hay una solución, las cosas podrían cambiar de rumbo. Por eso mismo, el director técnico tendrá tiempo suficiente para preparar su siguiente contienda.

Respaldo del club

Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United dijo, vía 'The Athletic', que “creemos que Erik es el entrenador adecuado para nosotros y lo respaldamos plenamente”. Pese a un inicio nada auspicioso, el mismo CEO resaltó que el exentrenador del Ajax “tiene todo nuestro respaldo”, asimismo anunció que seguirá “trabajando muy estrechamente con él para ayudarle a sacar los mejores resultados del equipo”.

Manos al fuego por ten Hag

Ten Hag puede adjudicarse la FA Cup conseguida, pero también es consciente que hay detalles que afinar y aspectos que mejorar para que el Manchester vuelva a ser el club de antes que luchaba por más. Por si no fuera poco, el director deportivo, Dan Ashworth, también confirmó su máximo apoyo al de Países Bajos. Consideró que su “trabajo es apoyarlo en todo lo que pueda para que se concentre plenamente en el campo de entrenamiento y en el plan táctico”.

Lo se le viene al United

Antes de disputar la Europa League frente al Twente, Manchester United sostendrá tres partidos que son claves por el bien del equipo. Southampton recibirá a los ‘red devils’ por Premier League y después recibirá al Barnsley por la Copa de la Liga. Y previo a la competencia internacional con el conjunto neerlandés, se medirá con Crystal Palace.