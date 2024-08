Erik ten Hag se salió con la suya; Jadon Sancho abandona Manchester United: encontró nuevo equipo

El mercado de traspasos está que arde y ya se ultiman los detalles para que los equipos queden finalmente armados para seguir encarando la temporada que empezó con todo. En la Premier League hay movimientos de última hora, Manchester United vuelve a ser el protagonista con Jadon Sancho a la cabeza, que sin mayor oportunidad y confianza por parte de Erik ten Hag, su destino ya tendría un lugar fijo. Tras semanas de incertidumbre, el extremo inglés al final jugará en la Serie A de Italia.

Juventus de Turín llegó a un acuerdo con el ex Borussia Dortmund para llegar en forma de cesión con opción de compra. De ese modo, el delantero de 24 años experimentará por primera vez el Calcio, además de ponerse bajo las órdenes de Thiago Motta en un proyecto que con el paso de los partidos da sus frutos. Es importante resaltar que Sancho ya había tenido un fuerte cruce con el DT del United, así que las cosas parecían aún mantenerse.

En la recta final de los fichajes ocurren cosas como estas, que Manchester United y Juventus hayan acordado para que Sancho sea parte de la ‘Vecchia Signora’. La información la brindó el periodista Fabrice Hawkins, de RMC Sports. Además, apunta que el delantero está ansioso por el movimiento, el cual es un indicativo de que el británico no quería estar más en Old Trafford.

🚨BREAKING Agreement between Manchester United and Juventus for Jadon Sancho. Loan + obligation to buy

