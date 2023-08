El Manchester United ha fichado a su goleador: el delantero al que comparan con Haaland

El Manchester United ha hecho oficial la contratación del delantero centro por el que llevaba negociando varias semanas. Rasmus Hojlund firma un contrato de cinco temporadas con opción a un año adicional. Ha sido presentado en Old Trafford, donde se estaba disputando el penúltimo amistoso de pretemporada de su nuevo club.

El conjunto inglés centró sus esfuerzos en convencer al danés, aunque el propio futbolista ha reconocido que los red devils tenían ventaja: “No es ningún secreto que soy fanático de este gran club desde que era niño y soñaba con pisar Old Trafford como jugador de Manchester United. Estoy increíblemente entusiasmado por hacer ese sueño realidad, y estoy decidido a devolver la fe que el club ha puesto en mí. Cuando hablé con el técnico, me di cuenta de que este ambiente es perfecto para mi desarrollo. Voy a trabajar con uno de los mejores entrenadores del mundo. Bajo su guía y apoyo, sé que voy a poder lograr grandes cosas”.

Según The Athletic y Fabrizio Romano, la primera oferta de los ingleses a la Atalanta fue de 50 millones de euros fijos más 10 en variables. Una cifra que los italianos no han estado dispuestos a aceptar. Erik Ten Hag ha sido el principal valedor del danés y así se ha demostrado con la cifra que su equipo ha pagado finalmente para hacerse con los servicios de este jugador, 75 millones de euros fijos más 10 en variables. Una apuesta muy clara por un jugador que solo ha disputado una temporada en la Serie A y que no ha jugado minutos en Champions League o grandes torneos con su selección.

Comparación con Haaland

Rasmus Hojlund se ha convertido en uno de los atacantes más prometedores del mundo después de marcar nueve goles y repartir cuatro asistencias en su debut en una de las cinco grandes ligas, pero lo que ha hecho que los grandes equipos de Europa se fijen en él son sus cualidades físicas y el olfato goleador que ha demostrado con solo 20 años. Su apariencia, el país en el que nació, ser zurdo, y la potencia y agresividad con la que realiza todos sus movimientos han hecho que surjan las comparaciones con Haaland, aunque ningún jugador parece cercano al nivel del noruego, y Hojlund no es la excepción.