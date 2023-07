Ten Hag aviva la rivalidad con Erling Haaland: su fichaje es mejor que Kane y deslumbró el Maradona

El Manchester United sabe que si quiere competir con el Manchester City por la Premier League debe contar con un goleador capaz de asegurar una cantidad importante de goles, ya que la presencia de Erling Haaland en el otro lado de Manchester exige mantener un ritmo que sin un nueve estelar es prácticamente imposible de mantener. Ante esta situación, Il Corriere dello Sport informa que el técnico neerlandés ha designado a Victor Osimhen como el fichaje ideal para hacerse de nuevo con la corona de la Premier League.

Gol pagado a precio de oro

Incorporar al delantero nigeriano no será una tarea sencilla (y ni mucho menos barata). Osimhen es la gran estrella de un Nápoles que sea coronado campeón de la Serie A más de 30 años después, cuando Maradona llevó a los del sur de Italia a levantar el Scudetto. En este sentido, según la citada información, Aurelio De Laurentis no pediría menos de 120 millones de euros por el fichaje del ex del Lille, que llegó a Nápoles a cambio de 75 millones.

Encaje perfecto en Old Trafford

Si los diablos rojos son capaces de incorporar exitosamente a Osimhen, estarían ante una de las operaciones del año. El nigeriano es la respuesta perfecta a Erling Haaland y su perfil sería ideal para los mancunianos, que contarían con un jugador corpulento y capaz de jugar tanto en pocos metros y como en espacios abiertos, donde su zancada lo hace inalcanzable.

Sus cifras goleadoras hablan por ellas mismas, en la pasada campaña, Osimhen marcó 31 goles y repartió 5 asistencias, siendo uno de los grandes responsables de la magnífica temporada del conjunto napolitano.

Así pues, el Manchester United tiene ante sí, al jugador perfecto para dar el asalto definitivo a la Premier League, una competición que no ganan desde 2013 con Sir Alex Ferguson como técnico. Los fichajes de Mason Mount y André Onana sumados con la hipotética llegada de Osimhen y el gran estado de forma de Marcus Rashford convierten a los de Old Trafford en grandes candidatos a competir cara a cara con el Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland en una de las ediciones de la Premier League más emocionantes de los últimos tiempos.