El mercado y el United, Paul Pogba no es el único problema de Rangnick

No sabemos si por ser Kylian Mbappé un personaje tan transcendente en el fútbol moderno ha sentado precedente o por el contrario la estrategia de tantos y tantos cracks ya estaba prefijada con antelación, pero el caso es que la finalización de contrato es un arma que están esgrimiendo no pocos cracks con sus clubs y otros tantos equipos para negociar al alza sus contratos. Y en el caso del Manchester United, equipo que dirige Ralf Rangnick, Paul Pogba es solo uno de sus problemas en este sentido para el gigante de la Premier League.

Y es que según comenta The Athletic el nuevo sublevado con su situación en Old Trafford (que ya viene de lejos y seguramente sea aún más sangrante que el caso del francés, el cual no juega por lesión y cuyo rendimiento ha dejado bastante que desear en función de su estatus salarial en el club) es Jesse Lingard, que finaliza en junio su vinculación con la entidad del Teatro de los sueños pero quiere exprimir dicho acuerdo para irse gratis en verano.

Y el palo para el conjunto red devil es gordo, ya que ambos, Pogba y ahora Lingard, eran las dos grandes bazas de urgencia que manejaba el United para este mes de enero, en el que pensaban que podían hacer negocio antes de perder a los dos en verano de forma gratuita. Pero no, Lingard, que sigue sin encontrar acomodo regularmente en el equipo de Rangnick (como con Solskjaer antes que él) ha decidido quedarse y no volver cedido al West Ham, un posible destino.

Es más, no se sabe a ciencia cierta si los hammers habrían intentado una compra tras el préstamo, porque Lingard ha cerrado las puertas a cualquier nueva cesión y también a su entidad, que le va a ver marchar en verano sin beneficio alguno. Tengan en cuenta que el United recuperó a Lingard tras este hacer una pasada campaña (20/21) muy notable con el West Ham, donde fue de los mejores jugadores de la Premier. Ante ello, Lingard creía haberse ganado el beneficio de la duda, pero el United no ha contado con él y ahora el jugador se toma cumplida venganza: él será el dueño de su destino y parece que pretendientes no le van a faltar.

Edinson Cavani, Juan Mata, Tahith Chong y Lee Grant son los otros que pierden su unión con el United.