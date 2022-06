El recambio de Courtois, harto: plantón a Tuchel, Luis Enrique espera

Cuando Thibaut Courtois se marchó hace cuatro años al Real Madrid para convertirse seguramente en el mejor portero del mundo de la actualidad el Chelsea, huérfano de un gran portero en la meta, se lanzó desesperadamente a por Kepa Arrizabalaga. El conjunto londinense no tuvo ningún tipo de reparo en gastarse la exagerada cifra de 80 millones de euros en el que era el cancerbero del Athletic Club y desembolsar una millonada así por alguien a quien tenía como un gran valor de futuro... pero que ahora parece ser totalmente prescindible.

Edouard Mendy, el guardameta senegalés, le ha ganado la partida por todos los lados al arquero español desde su llegada a Stamford Bridge. Fue fichado hace un par de temporadas procedente del Rennes por 24 millones de euros y para Thomas Tuchel es el preferido para defender la portería. Ha sido el titular habitual y eso ha dejado por ejemplo a Kepa durante este presente curso que acaba de finalizar con unos números ridículos para un guardameta que llegó con la vitola de estrella. Tan sólo cuatro partidos jugados en la Premier League para un total de 15 en todo el curso, casi todos ellos en competiciones coperas de menor entidad.

Kepa de hecho ha visto como su presencia en la Selección española se ha ido al traste con esta suplencia y no aguanta más una situación que no es para nada agradable. De hecho, tal y como informa desde Inglaterra el diario The Sun, el Chelsea también le ha abierto la puerta de salida y no tendría mucho problema en poner de su parte para desbloquear la situación viendo que Mendy va a continuar siendo el titular en la portería.

Si llega una buena oferta, dice The Sun, el club londinense la escuchará atentamente y la valorará para tratar de encontrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Se dice que el Niza francés está detrás de los pasos de Kepa, y el guardameta español sabe que está ante una decisión crucial porque quiere jugar y llamar la atención de Luis Enrique para hacerse con un puesto en el Mundial de Qatar 2022.