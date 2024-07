Manchester United vive una pesadilla: pagó una millonada por Leny Yoro y así le contestó

Manchester United realiza su pretemporada con el fin competir en la próxima Premier League con la certeza de lograr resultados positivos. Estados Unidos fue el país escogido para que más de un equipo de la máxima élite europea se prepare para el nuevo curso. El caso de los ‘Red Devils’ es exactamente lo mismo, pero las sorpresas no faltaron en la interna del grupo que dirige que el neerlandés Erik Ten Hag. Tras dos amistosos jugados, las malas noticias llegaron por parte de la reciente adquisición: Leny Yoro.

Apenas con 18 años, el defensa seducido por el Real Madrid fue comprado por el United que depositó alrededor de 62 millones de euros al Lille. La joven joya llegó con bombos y platillos a su nuevo club para cubrir las expectativas y así sumarse al nuevo reto de la institución. Sin embargo, no todo va saliendo según lo planeado debido a que el zaguero sufrió una lesión inesperada defendiendo los colores de los de la ciudad de Manchester durante una exhibición contra Arsenal. La noticia que dejó a más de uno con la boca abierta fue se le vio al francés con muletas y hasta con una bota de protección.

El United empezó sus duelos amistosos con Rangers y luego contra Arsenal, en ambos, Leny Yoro rindió y dio buenos réditos de sus condiciones. No obstante, frente a los ‘Gunners’ sucedió lo peor, salió sentido por un aparente golpe y el mismo Ten Hag lo confirmó a la prensa: “Es pronto para saber lo que tiene. Hay que ver el resultado de las pruebas para tener un alcance más exacto”.

🔴🇫🇷 Leny Yoro, spotted on crutches and wearing a protective boot while he was with the squad. @rdeeb00 🎥 pic.twitter.com/HoP4WEaPmE

Este miércoles se difundió un video que además compartió Fabrizio Romano, de Leny Yoro saliendo del entrenamiento del Manchester con unas muletas y una bota protectora antes de subir al bus del equipo. El periodista italiano publicó en su cuenta de ‘X’ que ‘’pronto habrá más pruebas, pero al Manchester United ahora le preocupa que Leny Yoro se haya fracturado el metatarsiano''. Además, también agregó que la lesión del recién llegado ‘’supondría hasta dos meses de baja para el nuevo fichaje''.

🚨🔴 More tests to follow soon but Manchester United are now concerned Leny Yoro has fractured his metatarsal.



It’d mean up to two months sidelined for the new signing, as per @ChrisWheelerDM. pic.twitter.com/fLfY4dsWeR