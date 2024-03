En Inglaterra lo proyectan como Haaland y Mbappé, tiene 17 años y el United enloquece por su fichaje

El Manchester United sigue trabajando para volver a llevar su proyecto a lo más alto del fútbol mundial. El conjunto mancuniano ha visto como, mediante fichajes de renombre y galácticos como Pogba, Casemiro o Cristiano Ronaldo, han sido incapaces de acercarse al Manchester City o al Liverpool. Es por este motivo que Jim Ratcliffe ha definido una nueva política, la de buscar talento joven y acabarlo de formar en Old Trafford, hecho que, como cuenta The Sun, ha llevado a los diablos rojos a fijarse en Baylee Dipepa.

El inglés es uno de esos jóvenes talentos que, incluso antes de llegar a afianzarse en su club de origen, ya tienen admiradores de grandes clubes. El caso de Dipepa, ha llegado al punto de interesar al United, tras haber jugado apenas 396 minutos con el Port Vale de la tercera división de Inglaterra.

Y es que, tal es el potencial de joven delantero formado en el Port Vale, que desde Inglaterra lo consideran como su futuro delantero estrella, hasta el punto de poner su potencial a la altura de cracks mundiales como Kylian Mbappé o Erling Haaland, pese a no haber demostrado nada en la élite del fútbol.

🗣️ "He's still going Dipepa and he's still going Dipepa and he's still going Dipepa and he's still going Dipepa..."



