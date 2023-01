Enfado del Benfica con el Chelsea por Enzo: "Una falta de respeto"

El Chelsea tiene decidido su gran objetivo en el presente mercado de fichajes invernal, el argentino y gran revelación del Mundial de Qatar, Enzo Fernández, actual jugador del Benfica. Como ya informamos, Todd Boehly está decidido a incorporar al campeón del mundo en este mismo mercado de invierno.

El propietario de los blues es consciente que necesita reestructurar a su equipo para poder aspirar a puestos de Champions, actualmente a 10 puntos después de la reciente derrota ante el Manchester City por 0-1.

Incorporar al centrocampista albicelestes sería fundamental para lograr sus objetivos. Sin embargo, la insistencia de los de Londres no está sentando nada bien en el Benfica, especialmente en su entrenador, Roger Schmidt, quien en rueda de prensa mostró su enorme descontento con el comportamiento por parte del Chelsea: “No queremos vender a Enzo, saben que si quieren ficharlo deben pagar los 120 millones de cláusula. Es una falta de respeto, están volviendo loco al jugador. Primero querían pagar la cláusula, ahora parece que quieren negociar”.

Según cuenta Daily Mail, por su parte, el Chelsea ha planteado una nueva oferta a los lusos. En dicha oferta, se incluyen 87 millones de libras junto al traspaso de Hakim Ziyech y las cesiones de David Datro Fofana y Andrey Santos.

Según las palabras del técnico del Benfica no debería haber un acuerdo, pues aseguró que si no se paga la cláusula, el jugador no va a salir ahora. Cabe recordar que Enzo es una pieza estructural en el Benfica que actualmente es líder de la liga portuguesa y está en octavos de final de la Champions League donde jugará se jugará el pase a cuartos de final contra el Brujas.

Los números del argentino con el Benfica son muy buenos, pues ha jugador el 89% de los minutos en liga, siendo titular en todos los encuentros que ha disputado su equipo. Además ha sumado 2 asistencias en lo que va de campeonato liguero.

Así pues, si Todd Boehly quiere reforzar el Chelsea como desea y llevarlo allá donde pertenece, deberá invertir una cantidad muy importante de dinero. Recordemos que ya gastó 35 millones en Badiashille, cerró el acuerdo para el traspaso de Nkunku y quiere pagar cerca de 100 millones para torpedear el fichaje de Mudryk por el Arsenal. En caso de darse los fichajes del Enzo y Mudryk, podríamos estar ante una de las mayores inversiones de la historia en enero, algo totalmente inimaginable.