Enzo Maresca no tiene remedio; sentenció a la mitad de sus 42 jugadores: la Premier League tiembla

Con la llegada de Joao Félix a Stamford Bridge suma uno más la cantidad de futbolistas que dispone Enzo Maresca para afrontar la temporada. Sin embargo, el entrenador ha llamado la atención en las últimas horas por su estilo a la hora de responder a la prensa, según él, con honestidad y sinceridad al respecto de los jugadores con los que no contará. El caso más reciente fue el de Sterling, pero ahora sentenció al resto.

La salida de Conor Gallagher le dio algo de espacio en el mediocampo al club londinense, aunque no evita que los que volvieron de sus cesiones respectivas también sean una opción para el técnico. No obstante, Maresca fue claro y directo en conferencia, dando a entender que ya tiene a los protagonistas que serán parte de su plantel, mientras que los demás, y según dice el coach, no es su problema, incluso si alguien tiene 20 años de contrato.

Maresca fue tajante

Todos lo oyeron y sus declaraciones no pudieron ser más precisas. Maresca no pierde el tiempo y solo les pone atención a sus fijos. “No estoy trabajando con 42 jugadores, estoy trabajando con 21”, comentó en rueda de prensa. “Los otros 15-20 están entrenando aparte. No los veo aquí. No es un desastre como puede parecer desde fuera”, detalló el italiano.

"It's not a mess like it looks from the outside."



Enzo Maresca says he is only working with 21 players at Chelsea and the rest of the squad who he "doesn't see" are training apart 🗣#BBCFootball pic.twitter.com/5IiFtlvpqF — BBC Sport (@BBCSport) August 21, 2024

No se hace problema

No es la primera vez que en la Premier League un DT decide por encima de la importancia o los años de contrato que tenga un futbolista. Las decisiones se toman y en la gran mayoría de veces, no se retrocede. Al entrenador no le tembló el pulso cuando decidió el destino de los otros jugadores que no son tomados en cuenta. “Pueden tener 20 años de contrato, no es mi problema. Me da igual”, enfatizó.

Enzo Maresca has selected a 22-man squad to face Servette in the first leg of our #UECL play-off. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024

Adiós Sterling

Uno de los primeros en ser reportados para que se consiga nuevo equipo es Sterling, quien tenía intenciones de quedarse. “Trato de ser honesto, le he dicho a Raheem que le va a costar tener minutos con nosotros. No tendrá minutos”, admitió el técnico. Una vez más, la honestidad se impuso a la tibieza, y así lo concluyó: “No estoy diciendo que no sea un buen jugador, pero prefiero otro tipo de extremos. Es simple”.