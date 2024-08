Joao Félix se olvida del Cholo Simeone y fue presentando en Chelsea; final feliz para Gallagher

Joao Félix fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Chelsea de Inglaterra. Luego de someterse de una serie de estudios médicos en Londres, el club le pagará al Atlético de Madrid un total de 50 millones de euros por su pase, más otros 10 millones de euros en variables.

En sus primeras declaraciones, el luso manifestó su alegría por empezar su segundo ciclo con la camiseta de los Blues y aseguró: “Me encantó mi tiempo aquí antes y les dije a mis amigos y familiares que me encantaría volver a la Premier League algún día. Hacer eso con el Chelsea es una gran sensación y estoy emocionado de volver”.

🔵 Enzo Maresca: “João Félix, he’s a talent. The club already knows him”.



“The good thing is he can play different positions for us: inside, nine, outside”.



👀 “More signings? Anything can happen, in terms of bringing and selling players”. pic.twitter.com/9odaehoOPu