Maresca se está convirtiendo en ten Hag; delantero del Chelsea quiere irse: la Premier se enciende

Los días en Londres parecen ser complicados a menos de diez días para que se cierre el mercado de pases. Chelsea cuenta con al menos 40 futbolistas, muchos de ellos que regresaron de su respectiva cesión, cosa que para Enzo Maresca es un suplico porque no podrá contar con todos. Por ende, el técnico italiano ya empezó a tomar decisiones seguramente no gusten a los que están entrenando aparte, como bien él mismo lo indicó. Uno de los afectados tiene nombre y apellido y es Raheem Sterling.

El ex Liverpool entrena a un lado y a la vista de sus compañeros que sí son tomados en cuenta por el comando técnico. Sin más opción, luego de que sus encargados de prensa emitiesen un comunicado para que se respete su contrato, se irá por la puerta de atrás finalmente. Maresca lo tiene claro y para su rotación, el ex City no forma parte ni ahora ni en el mediano plazo. De ese modo, el atacante está en la obligación de buscar nuevo club y así darles cabida a otros futbolistas en su posición.

Maresca no quiere a Sterling

Enzo Maresca respondió a las interrogantes sobre la salida de Sterling, a lo que el DT eligió el camino de la rigurosidad, fiel a su estilo. “Si quiere volver a charlar le diré exactamente lo mismo que ya le dije. No tengo nada nuevo que decirle porque fui bastante claro”, dijo el técnico refiriéndose al adiós del delantero inglés, que además se suma a Ben Chilwell como el otro descartado.

🗣️ "I prefer different types of wingers"



Enzo Maresca discusses why Chelsea are listening to offers for Raheem Sterling 🔵 pic.twitter.com/NRiVpsBO0L — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2024

La dureza del entrenador

El italiano sacó campeón a Leicester en la Championship, fue asistente de Pep Guardiola en el City y en Chelsea sigue manteniendo el estilo. Fue directo sobre el caso Sterling. “No digo que Raheem no sea un buen jugador, pero prefiero otros extremos. Es muy sencillo”, mencionó. “He sido sincero, no tendrá minutos aquí”, agregó.

Las cifras del inglés

La siguiente aventura del experimentado atacante es una incógnita, luego de que su lazo con Chelsea llegara a su fin, pese a sus intenciones de permanecer en Stamford Bridge. El jugador de 29 años nacido en Jamaica cumplió un ciclo como ‘blue’ con 81 partidos a favor, 19 tantos y 12 asistencias. A comparación del Manchester City, en Londres no sumó ningún título.