Tras la 24/25, Arteta y Slot respiran tranquilos: es el final de Pep Guardiola en el Manchester City

El próximo domingo a las 17:30 hora peninsular española, el Manchester City visita al Chelsea en el que será el primer partido de la temporada 2024/2025 de la Premier League. Una temporada que, lejos de ser normal, puede marcar un antes y un después en la competición doméstica inglesa. Y es que, si no hay ningún acuerdo en los próximos meses, será el último año de Pep Guardiola como entrenador del conjunto citizen, ya que su contrato finaliza al término de la presente campaña.

La salida de Pep Guardiola del City, más allá de representar un importante cambio de entrenador en uno de los equipos punteros del fútbol europeo, representaría el final de un ciclo legendario en la Premier League. Y es que, desde que el técnico catalán llegó al banquillo del Etihad, los mancunianos solamente se han dejado dos títulos de liga por el camino: el de 2016, que se llevó el Chelsea de Conte y el de 2020 que fue para el Liverpool de Jürgen Klopp. El resto han caído todos a manos de los de Guardiola. Un hito absolutamente legendario.

Después de Pep, llega el turno de Slot y Arteta

Una vez finalice la histórica etapa de Guardiola al frente del Manchester City, será el momento para que entrenadores como Arne Slot y Mikel Arteta den el paso adelante definitivo. Y es que, como indican los títulos ganados, la presencia de Guardiola ha sido la clave del éxito citizen, de modo que una vez fuera el técnico catalán, los demás tendrán camino abierto para competir por levantar una Premier League que hace 8 años tiene un dominador extraordinariamente claro.

El City todavía sueña con la renovación

Si bien es cierto que en estos momentos no hay ningún tipo de acuerdo, la realidad es que el Manchester City no cesará en sus esfuerzos para que esta no sea la última Premier League que dispute Pep Guardiola. El de Santpedor no ha cerrado por completo la puerta a seguir un año más y, mientras no lo haga, los mancunianos esperarán y trabajarán para que Guardiola acepte seguir, cuantos más años mejor, en el City.