Era el fichaje más ilusionante para Guardiola y Haaland, pero el argentino los rechaza por Ansu Fati

Pocas veces un jugador se atreve a rechazar su fichaje por un club como lo es el Manchester City, el conjunto sky blue ha demostrado ser un club realmente atractivo para todo jugador gracias a la figura de Pep Guardiola y el gran equipo con el que cuenta con estrellas mundiales como Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Phil Foden y una larga lista que no acaba nunca. Sin embargo, como informa GOAL, el fichaje de la perla argentina, Valentín Barco, se ha escapado a un City que no ha sido capaz de ganar esta batalla al Brighton and Hove Albion, el cual se ha llevado al carrliero de Boca Juniors.

La realidad es que, cuando se trata del desarrollo de futbolistas jóvenes, pocos equipos se pueden comparar a lo que es capaz de hacer el Brighton, el cual, gracias a Roberto De Zerbi, se ha convertido en la mayor factoría de talento de la Premier League, de donde han salido estrellas como Caicedo, Mac Allister o Ben White. En este sentido, el siguiente en ponerse a las órdenes de los seagulls será un Valentín Barco que ha pasado completamente de Haaland para jugar con Ansu Fati.

Talentazo, 19 años y ganga absoluta que rompe Guardiola

La realidad es que el fichaje del talentoso lateral zurdo por el Brighton es algo que ha dolido especialmente a un Pep Guardiola que sabe que ha dejado escapar la oportunidad de fichar a un futuro crack mundial a precio de saldo. Y es que, con un precio cercano a los 10 millones de euros, la joya de la albiceleste jugará en el AMEX en lugar del Etihad.

Además, lo que da un extra al ‘dolor’ del City, es el hecho de haber perdido a un lateral zurdo, la posición más floja en el conjunto citizen, donde ven como juegan centrales en un espacio donde los equipos de Guardiola acostumbra a tener un jugador de mayor vuelo ofensivo como lo puede ser un Valentín Barco que ha optado por no asistir a Erling Haaland, sino a hacerlo para un Ansu Fati que ve como llega uno de los carrileros más prometedores e interesantes de todo el mundo.