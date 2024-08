Erik ten Hag abandona a Manuel Ugarte y apuesta por otro nuevo Casemiro en el Manchester United

El Manchester United está decidido a superar al Milan en la carrera por fichar a Youssouf Fofana del Mónaco.

Luca Bianchin informó que el United está intensificando su interés por Fofana. Aunque el francés tiene una preferencia clara por los Rossoneri, la lucha por su fichaje está lejos de estar decidida.

El United ya le presentó a Fofana un proyecto ambicioso, y el mediocampista no se cierra a la idea de jugar en la Premier League. Ahora, el United se ha convertido en un rival “peligroso” en esta saga, ya que, por primera vez, Fofana está considerando seriamente la opción de cambiar de aires.



La próxima semana será clave en esta novela. El United aún no ha formalizado una oferta por el jugador, y no se ha alcanzado ningún acuerdo con otros clubes. Habrá que ver si el Milan logra avanzar en su intento en los próximos días. Se estima que desde el principado, quieren 38 kilos sobre la mesa por el volante.



La obsesión de Erik ten Hag es cubrir el centro del campo de los diablos rojos. Tras semanas de negociaciones eternas en París, Old Trafford decidió abandonar la lucha por contratar al uruguayo Manuel Ugarte valuado en 70 millones de euros. Por eso, el neerlandés explora opciones contrarreloj para tener a su nuevo Casemiro, en un mercado en baja para el United tras el despilfarro por Yoro que empezó con una lesión de pretemporada y 3 meses afuera de las canchas.

Il Manchester United è la prima, vera minaccia per il Milan per Youssouf Fofana.



Fofana ha aperto allo United (non c’è ancora un’offerta) ma preferisce sempre il Milan.



Monaco fermo sulle sue posizioni. Si può chiudere ma serve un compromesso. Sono giorni molto importanti. pic.twitter.com/1RxusbMraZ — luca bianchin (@lucabianchin7) August 6, 2024

Hay plan B y C para ten Hag

En caso que no se arribe a un acuerdo por Fofana, el United ya tiene en mira otros 2 centrocampistas. Uno proviene de Sudamérica, el volante colombiano del Palmeiras de Brasil, Richard Ríos, que deslumbro a los ojeadores europeos tras su gran Copa América con la cafetera pero con una cláusla que roza los 50 M.El otro en carpeta es el danés Morten Hjolmand, del Sporting Lisboa, más accesible económicamente que los anteriores.