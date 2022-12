Erling Haaland avisa a Leo Messi y Kylian Mbappé: Qatar no vale nada

Leo Messi y Kylian Mbappé han protagonizado en el Mundial de Qatar, en su final, un duelo de mucha altura, tanta que se ha tratado de colocar en el altar a uno de los dos, o a los dos, del fútbol pero el regreso al día a día, a la verdad de la regularidad, les ha recibido con un viejo recuerdo, el del jugador más determinante del mundo durante esta temporada, que además es también el mejor goleador, como es Erling Haaland.

No sabemos el peso que podrá tener en el próximo Balón de Oro -un trofeo que se ha deshonrado en más de una ocasión con su designación, posiblemente incluida alguna, no muchas, del 10 de Argentina- la cita mundialista, pero el noruego hace méritos para que pesen más otras tantas competiciones. Noruega no llegará jamás, muy probablemente, a una final de un Mundial, de modo que Haaland lo tiene complicado en ese aspecto, sin embargo lo compensa con creces cuando puede.

Si el nueve no puede estar en citas mundialistas, ni mucho menos ganarlas, lo que nadie puede negar es que no hay otro futbolista en el mundo en estos momentos capaz de destrozar un día sí y otro también un partido, sea este de Premier League, de Champions League o de copa, como hizo ayer ante el Liverpool de Jürgen Klopp en la victoria citizen en la Carabao Cup (3-2). Quizá no fue su mejor partido, pero volvió a ser decisivo y volvió a marcar.

Y sus números suenan a chiste por su rotundidad, por su capacidad para romper todos los registros. Ya lo hacía en el Dortmund y ahora con Guardiola lo ha multiplicado. El gigante escandinavo lleva en 19 partidos, 24 goles; 18 en 13 choques de la Premier League: una progresión sin límites que le puede llevar a cotas escandalosas, solo al nivel del mejor Messi o CR7 (puede que incluso más) pero con solo 22 años y en su primera temporada, la de teórica adaptación, a la mejor liga del mundo, la inglesa.

¿Qué quién se vestirá de oro para sustituir a Benzema?, no lo sabemos, pero desde luego Haaland lo merece, por números y hasta el momento, más que nadie. Luego ya entrarán los colores y cada cual tiene el suyo, incluso nosotros y no siempre han de casar con los datos…