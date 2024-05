Es el entrenador más deseado de la Premier League y Joan Laporta no da crédito: nuevo ridículo culé

En can Barça están que no ganan para disgustos. Tras verse obligado a ratificar a Xavi sin ningún tipo de convencimiento y obligado por la falta de recursos para traer a los entrenadores deseados, Joan Laporta ha visto como uno de sus favoritos y el que le recomendó Guardiola, queda libre de contrato y disponible para la 24/25.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.