Es imprescindible como Griezmann y Mbappé en Francia y cambiará al Barça por la Premier… ¡y gratis!

La Juventus ha conseguido salir del pozo en el que se había hundido tanto deportiva como institucionalmente el club en los últimos años, pero en Turín siguen sin existir excesivos motivos para anteponer este proyecto a otros próximamente.

Aquí es donde un jugador muy importante para Massimiliano Allegri como es Adrien Rabiot se ha convertido en el foco de atención ya que el centrocampista francés acaba contrato y, a pesar de estar gozando de un rol privilegiado en el proyecto, está abierto a cambiar de aires el próximo verano.

Arsenal have reportedly ‘held initial talks’ with the agents of highly-rated Juventus midfielder Adrien Rabiot over a potential summer move. The France international’s contract with the Turin-based club is set to expire in June. (TEAMtalk) pic.twitter.com/YCGmaDiyHZ