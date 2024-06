Es tan bestia que Florentino alaba al United: 97,6M por el predecesor de Tchouameni, amigo de Kroos

No resulta extraño para los hinchas del Manchester United en particular, pero tampoco para los de la Premier League en general que uno de los fichajes llamados a cubrir más de gloria a los red devils y que, a la vez, más han decepcionado, como es Carlos Henrique Casemiro, esté entre multitud de posibles destinos, siempre lejos de Old Trafford; se viene hablando de ello a lo largo de la temporada, pero lo que sí es sorpresivo es el dinero que puede sacar por él un cuadro inglés que haría un negocio redondo.

En Madrid alucinan con los márgenes

Si la venta de Casemiro ya fue visto en Madrid como una gran inversión, ya que los 80 kilos que costó Aurelian Tchouameni, procedente del Mónaco, pudieron ser más o menos cubiertos con la venta del brasileño por cerca de 70 kilos, ahora el equipo británico puede hacer un negocio aún mejor con la Saudi Pro League, donde dos de los mejores clubs de esa competición darán bastante más por el pivote.

Un caché enorme en Arabia Saudí

Y es que hasta Florentino alaba la posibilidad que se le presenta a Jim Ratcliffe en la liga emergente y que Caught Offside apunta a que se vaya bastante más allá de lo que ganó el Madrid por el jugador; concretamente se señala que el Al Nassr pagaría por Casemiro de 90 y 100 millones de euros -unos 76,67 libras/97,67 millones de dólares o 85,19 millones de libras/108,52 millones de dólares- por el internacional con la canarinha.

Estas cifras nos hablan a las claras del caché del futbolista. Aunque uno de los asuntos clave para que este sea el precio que manejan los fondos saudíes es que el Al Hilal, el club en el que juega Neymar Júnior, también estaría tras su pista.

El que fuera escudero de Toni Kroos y Luka Modric, con los que ganó cuatro y cinco Champions League, respectivamente, quizá no triunfe en Inglaterra pero sigue siendo considerado top.