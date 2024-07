Escándalo City: estalla el lío Pep-De Bruyne y hasta Bernardo Silva y Haaland dudan del proyecto

El Manchester City con Pep Guardiola al frente es y sigue siendo uno de los dos equipos a batir en Europa, con permiso del otro, el Real Madrid. Los resultados, como a los blancos, les avalan y por tanto mientras el míster de Sampedor esté al frente, los skyblue serán temibles en la Premier League y la Champions ¿O no?

De entrada y aunque sea un tema meramente anecdótico debido al volumen de ausencias, la pretemporada del Manchester City a nivel de resultados está siendo calamitosa, lo que incluye en mayor o menor medida a Jack Grealish y Erling Haaland, que sí están jugando; ahora bien, puede que la vuelta de los primeros espadas no sean tan placentera, primero por el poco tiempo que tendrán para prepararse, pero sobre todo por si algunos no regresan, y en este caso no nos referimos solo a Ederson o Julián Álvarez, quienes coquetean con salir, sino a su gran estrella.

Y es que el lío monumental por el futuro de Kevin de Bruyne no se ha zanjado, de hecho, se ha reabierto de par en par precisamente por culpa del mismo míster español. Ya saben que fue Guardiola quien certificó que De Bruyne no se iba a Arabia Saudí, donde tiene una oferta monstruosa, pero ahora, quién sabe si por presiones, el catalán se retracta, lo que deja al belga en el limbo.

El laureado entrenador aseguró recientemente que no había hablado con el genial futbolista de los red devils cuando pronunció su sentencia, por lo que ahora matizó que espera “que se quede”, aseguraba, confirmando que “me han dicho que se queda". Es decir, nada seguro, nada de boca del futbolista. Este lío, donde el jugador no ha hablado al respecto aún sabiendo el City que efectivamente se lo está pensando, abre la puerta de par en par a la opción de la Saudi Pro League de ficharlo, y si eso ocurre, para otras estrellas como Bernardo Silva o Haaland sería un hecho catastrófico, más de cara a un futuro donde Guardiola puede que no esté ya en la 25/26.

🚨 Pep Guardiola on Kevin de Bruyne’s future: “I didn't speak to him. But the club informed me that we didn't get any offer”.



“I don't know what's going to happen, but I hope that he stays!”.



“It’s up to Kevin but right now I’m told he's going to stay”, says via @City_Xtra. pic.twitter.com/UCmBL7eu2X