Ex del Atlético de Madrid, futbolista del Manchester United y un mensaje que puede acarrear sanción

Alejandro Garnacho podría ser sancionado por la FA (Football Association) por publicar un tweet con una foto de su compañero Onana. La foto refleja el momento en el que todos los compañeros celebran con el guardameta la detención de un penalti en el descuento en el enfrentamiento de Champions League entre el Manchester United y el Copenhague. El problema radica en que la foto no está acompañada por ningún texto, sino por dos emojis de gorila. Por ello, rápido se generó la polémica y podría ser sancionado unos partidos por la FA al considerarse un mensaje con tintes racistas.

El punto aquí es el contexto, la intención. Porque está claro que Garnacho actuó sin ninguna mala intención, pero pecó de inocencia al no darse cuenta de que se trata de una figura pública emitiendo un mensaje confuso en un espacio público en lugar de privado. Lo que puede generar el enfado y la crispación de quienes han experimentado el racismo real. Por mucho que Onana saliese a defender a su compañero argentino y manifestase que "la gente no puede decidir por qué debería sentirme ofendido. Sé exactamente lo que Garnacho quiso decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá".

No obstante, es probable que Garnacho sea sancionado por la Asociación de Fútbol (FA) por su comportamiento, siguiendo la línea reciente de precentes similares. Edinson Cavani fue suspendido y multado en 2020 por usar la palabra 'negrito' en un mensaje a un amigo en Instagram, y Bernardo Silva fue sancionado un año antes por publicar una foto de Benjamin Mendy junto a la imagen de la mascota de una marca de chuches.

Las normas relevantes de la FA, 3.1 y 3.2, se refieren a "infracciones agravadas" y a "referencias, ya sean explícitas o implícitas, a la raza y/o el color y/o el origen étnico". Por lo tanto, parece probable que el jugador del Manchester United se enfrente a sanciones por su conducta, ya que dejarlo sin ellas podría dar lugar a una percepción equivocada por parte de la FA en relación a un tema tan importante.