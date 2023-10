Guardiola elige sucesor, el defensa que puede salir del Manchester United y una NO venta del Barça

Pep Guardiola acaba contrato con el Manchester City en junio de 2025 y, aunque no está descartada su continuidad tras esa fecha, son muchos lor rumores que apuntan a sucesores ante una posible salidad del técnico español en el futuro. Ayer el Manchester City y Brighton se enfrentaron en la jornada 9 de la Premier League con un partido que tuvo el resultado de 2 a 1 para los citizens. Mas, en este caso el resultado es lo de menos. Guardiola se deshizo en elogios hacia de Zerbi en la previa del encuentro, de ahí que no soprenda la información que publica The Telegraph. Según la cual, Pep Guardiola habría dicho a varios futbolistas del Brighton que Roberto De Zerbi sería el próximo entrenador del Manchester City. Estos hechos tuvieron lugar en mayo de este año cuando De Zerbi llevaba sólo unos pocos meses en Inglaterra.

Harry Maguire puede salir del Manchester United

La calma no es lo que prima en los últimos tiempos en la vida de Harry Maguire. El central se ha convertido en objeto de burla de todos los aficionados del mundo e incluso fue abucheado jugando con la selección inglesa. Además, pasó de titular al banquillo bajo el mando de Ten Hag en el Manchester United. Así, no es ninguna sorpresaa que varios equipos ingleses se interesen por su situación. El West Ham es el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios en tal caso de que el defensa decida salir de Old Trafford. El equipo de Londres ya intentó su fichaje este verano sin éxito y espera su momento agazapado. David Moyes es un gran admirador de Harry Maguire y considera que encaja fácilmente en su idea de juego.

Laporta frenó la venta de Frenkie De Jong

El presidente del Fútbol Club Barcelona reconoció en la Asamblea de Compromisarios que el club rechazó una oferta de 100 millones de euros por el centrocampista holandés. Pues según Laporta, De Jong es un futbolista clave en la plantilla que no podían permitir perder y debilitar un equipo que "puede y quiere hacer historia, que quiere iniciar una nueva era y dejar su huella".