Éxodo en Liverpool: Alisson, Van Dijk y Arnold se van en 2025, pero un pilar de Klopp podría seguir

Mohamed Salah encendió las alarmas de los fanáticos del Liverpool después de la victoria 3-0 ante Manchester United en Old Trafford. Después de ser elegido como el “Mejor Jugador del Partido”, el egipcio habló de su futuro y tiró la bomba: la temporada 2024-2025 será su última en Anfield.

“Como sabes, es mi último año en el club. Solamente quiero disfrutarlo, no quiero hablar de ello. Nadie del equipo me ha hablado sobre un nuevo contrato, así que esta será mi última temporada. No depende de mí... pero nadie me ha hablado desde el club”, había declarado Salah.

🚨🇪🇬 Mo Salah: “As you know it’s my last year in the club… I just wanna enjoy it, I don’t wanna think about it”.



“No one in the club has talked to me yet about a contract, so I say it’s my last season”.



“New deal? It’s not up to me… but no one has spoken to me at the club”. pic.twitter.com/C8dNVJ4q62