FIFA sigue el juicio al City: Guardiola podría quedarse sin Mundial de Clubes; el posible reemplazo

Esta semana comenzó uno de los juicios más complicados de la historia del fútbol y que tiene como principal acusado al Manchester City. El equipo inglés afronta más de 100 casos por violaciones al Fair Play Financiero, que podrían derivar en sanciones como: perder la categoría, quita de títulos y descalificación de todas las competiciones internacionales.

Según informó el medio inglés Telegraph, los dirigidos por Pep Guardiola podrían perder su plaza en el Mundial de Clubes.

En caso de que ocurra, ese lugar sería ocupado por el Liverpool. El conjunto que dirige el neerlandés Arne Slot es el octavo del Ranking UEFA y es uno de los no clasificados que tiene 76 puntos.

Su ausencia, según explicaron las autoridades, se debe al límite de equipos que fijó la FIFA.

Los clasificados por Inglaterra hasta el momento son Chelsea y el City, por ser campeones de 2 de las últimas ediciones de la Champions League.

Guardiola, preocupado

El entrenador de los Citizens habló en conferencia de prensa de la situación que está atravesando la institución y trató de ponerse paños fríos a la cuestión. “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que es culpable. Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión. Aceptaremos la sentencia”, manifestó.

Asimismo, mandó un mensaje a los hinchas para que no se dejen llevar por los rumores que circulan sobre la posible sentencia. “Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años. No soy abogado. Erling (Haaland) no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos”, completó Guardiola.

Los cargos

De acuerdo con el tribunal financiero de la Premier League, City incumplió una serie de normas como: no dar información precisa y actualizada de pagos de jugadores entre 2009 y 2018, incumplir regulaciones de la UEFA y Fair Play Financiero y falta de colaboración con las investigaciones que impulsó la Premier desde 2018 hasta la actualidad.