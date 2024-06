Flick le pide a Laporta que olvide a João Félix por la sorpresa de Old Trafford: a tiro culé por 47M

El mercado de fichajes apenas echa sus primeras raíces y las oportunidades y el efecto dominó empiezan a hacer efecto en Europa. Sabemos que el PSG será una fuerza motriz debido a la pérdida de Kylian Mbappé, pero también lo van a ser tres equipos gigantes con ansias de deshacerse de cracks, como son el Chelsea, el Bayern de Múnich y el Manchester United, y precisamente de este último llega una oportunidad única.

De 70 kilos a solo 50

De los 70 millones de dólares iniciales en los que el Manchester United había fijado el precio de venta de Jadon Sancho ha pasado a 50, unos 47 millones de euros, es decir, una cifra bastante asequible para un mercado en el que los extremos de calidad escasean y más a buen precio. De ahí que fuentes cercanas al Barcelona señalen que Hansi Flick se habría interesado por esta nueva oportunidad que podría darles ese jugador de banda que ansían.

Rebaja sustancial

Al menos la BBC asegura que el United habría cedido en esa rebaja de pretensiones sobre el extremo inglés para tratar de buscarle mercado. No es para menos toda vez que el jugador, al parecer, no está por la labor de regresar a Old Trafford tras haber sido ninguneado por su entrenador, Erik ten Hag, que lo apartó del equipo, y de que su club, el United, no hiciera nada por revertir esa humillante situación.

Todo un finalista de la UCL

Recordemos que a Sancho la jugada de cambiar Mánchester por Dortmund no le salió mal, ya que con los segundos estuvo a un paso de levantar la Liga de Campeones después de que su equipo se clasificara para la final ante el Real Madrid, partido que perdieron. Sea como fuere, el extremo no quiere vestir de diablo rojo otra vez, el United cede en su precio y la ganga ya estaría interesando a un Hansi Flick que sigue sin ver claro lo de João Félix.