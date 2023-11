Florentino se queda petrificado con el United: Zidane y 2 candidatos exReal Madrid por Ten Hag

El Manchester United vive una situación límite, tanto que es histórica: en más de seis décadas no había tenido un arranque deportivo tan nefasto, y todo ello después de gastarse más de 200 millones de euros en fichajes, lo cual ya es inaceptable para sus hinchas pero también para el club, que busca una reacción. Al respecto de ello, la prensa relacionada con la Premier League fulge de actividad con diferentes nombres que hagan de recambio del neerlandés, tres de ellos ex del Real Madrid.

Zinedine Zidane

Cuando el United perdió 0-3 ante el Newcastle en la Carabao Cup, el Manchester Evening News afirmó que los jugadores se han rebelado contra su entrenador, con el que no comparten estilo y formas, mientras que The Times apunta directamente a una sustitución y posibles recambios. Pues bien, uno de ellos, como os adelantó Don Balón, es Zinedine Zidane, que reúne las características para dar un giro a la situación: exitoso entrenador en el Madrid, ha sido uno de los grandes de la historia como jugador, por tanto, tiene ganado el respeto del vestuario.

Dos entrenadores que fueron blancos

Pero el técnico francés no será sencillo para los red devils. En los últimos tiempos han sido varios los equipos que lo han intentado y las negativas de Zidane han sido tan numerosas como rotundas: convencerlo no será ni fácil ni barato. Por tanto, hay y debe haber otras opciones. Y una de ellas pasa por el ex, fugaz, sí, pero ex del Real Madrid, Julen Lopetegui. Sobre el míster vasco hay bastantes buenos informes en el United, toda vez que gustan sus métodos y su manera de trabajar, además de su perfil como gestor. Pero hay más.

Otro de los nombres que sale a la luz es el de José Mourinho, quien ya estuvo en el United y al que se considera una figura de carácter y resolutiva en el corto espacio de tiempo. Pero The Special One no gusta a todas las voces con voz y voto en el Teatro de los sueños, ya que consideran que el incendio actual no necesita la gasolina de Mou. Veremos quién puede ser el elegido, y, mientras, el tiempo pasa y se le agota a Ten Hag y al United. Lo curioso es que al menos Mou y Zizou también ha surgido como posibles recambios en junio y en el Madrid de Carlo Ancelotti…