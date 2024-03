Fracasa en Old Trafford como Antony, Sancho y Mason Mount y el AC Milan quiere darle una oportunidad

El AC Milan está preparando una jugada audaz en el mercado de fichajes de verano, con informes que sugieren un fuerte interés en Sofyan Amrabat, quien se encuentra cedido en el Manchester United y quien ha generado un sentimiento de decepción con su rendimiento tal manifiesto como otros jugadores de la talla de Antony Moraes, Mason Mount y Jadon Sancho.

Amrabat llegó al Manchester United con grandes expectativas y una sólida reputación en el fútbol europeo, no ha logrado adaptarse completamente al ritmo y estilo de juego del equipo inglés. A pesar de sus destellos de habilidad y esfuerzo, no ha logrado asegurar un lugar regular en el once inicial y su rendimiento ha sido objeto de críticas por parte de la afición y los medios de comunicación.

Ante esta situación, el AC Milan ve en Amrabat una oportunidad para reforzar su centro del campo y aportar una nueva dimensión a su juego. Con la vista puesta en fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada, el club italiano está dispuesto a realizar una oferta tentadora por el jugador marroquí.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, el AC Milan está preparando una oferta que podría rondar los 15 millones de euros, lo que representaría una inversión significativa pero justificada por el potencial que Amrabat podría aportar al equipo. Además, se rumorea que el jugador estaría abierto a un cambio de aires que le permita revitalizar su carrera y alcanzar su máximo rendimiento en un nuevo entorno.

La posible llegada de Amrabat al AC Milan sería recibida con entusiasmo por parte de los aficionados del club italiano, quienes ven en él un jugador con el talento y la determinación necesarios para marcar la diferencia en el campo. Además, su incorporación reforzaría la competitividad del equipo en la Serie A y en competiciones europeas, como la UEFA Champions League.