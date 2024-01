Fracasó en Barcelona por Araujo y Piqué, venta a precio de risa de Laporta y sorpresón del Chelsea

Joan Laporta se vio obligado a mostrar su lado más contundente en lo que a fulminar la estancia de diferentes futbolistas en el club conforme retomó la presidencia y Jean-Clair Todibo fue una de sus víctimas. El defensa francés no tuvo otro remedio que buscar fortuna lejos de la Ciudad Condal tras comprobar cómo Ronald Araujo y Gerard Piqué arruinaron sus opciones de ser importante en la zaga del Barça y de esta forma el jugador puso rumbo al Niza, equipo en el que sí que ha logrado gozar de este protagonismo no hallado en España.

Es más, ya no es solo que Todibo haya disfrutado de una gran cantidad de minutos en el club galo, sino que sus geniales prestaciones le sitúan, a fecha de hoy, como uno de los centrales más aclamados del panorama europeo y el motivo de disputa entre Manchester United y Chelsea, con una gran novedad en este apartado.

Los problemas vividos en Old Trafford y la posible salida de Raphael Varane alentaron a Erik ten Hag a dejar el nombre de Todibo como posible fichaje invernal, pero hoy es el Chelsea ha irrumpido en escena con mucha fuerza para poner en jaque ese acuerdo.

Y es que si los red devils están teniendo problemas en la zaga, lo del Chelsea no es menor ya que en Stamford Bridge siguen sin sumergirse en una dinámica gratificante en cuanto a resultados a pesar de los muchos millones invertidos por Todd Boehly desde su acceso a la presidencia.

Por ello, y con una urgencia máxima por revertir Pochettino la crítica situación que vive el proyecto, un proyecto alejado de los objetivos marcados a principios de campaña, el entrenador argentino ha pedido expresamente la incorporación de un Todibo que está deseando dar un nuevo paso adelante en su carrera, como bien merecen sus méritos en el Niza, y que podría recalar en Stamford Bridge por 35 millones, una cifra mucho mayor de la rescatada por Joan Laporta cuando decidió deshacerse del futbolista en 2021, 8’5 kilos.

🚨 Chelsea have made a new striker their transfer priority in January, with a move for Nice defender Jean Clair-Todibo deemed unlikely.



