Giro de 180º con Mo Salah que deja estupefacto a Karim Benzema: mejor gratis que en 2024

El Liverpool se enfrenta a una decisión crucial en relación con Mohamed Salah, su estrella egipcia, ante el tentador interés del Al-Ittihad, club de Arabia Saudita, que está preparando una oferta astronómica por el delantero. A pesar de la inminente propuesta financiera, los reds están decidido a retener a la estrella de 31 años y seguir contando con él como pieza fundamental en su proyecto deportivo.

Salah ha sido una figura clave en el Liverpool desde su llegada al club en 2017, convirtiéndose en uno de los delanteros más prolíficos y respetados del mundo. Su habilidad para marcar goles y su impacto en el juego del equipo lo han convertido en un icono en Anfield y en una pieza fundamental en los éxitos recientes del Liverpool, incluida la conquista de la Champions en 2019 y la Premier League en 2020.

Sin embargo, el Al-Ittihad, respaldado por una considerable inversión financiera, está decidido a tentar a Salah con una oferta que superaría con creces su salario actual y le ofrecería un papel estelar en el equipo saudí. La perspectiva de regresar a su país natal y convertirse en la máxima estrella del Al-Ittihad podría resultar tentadora para el delantero egipcio.

A pesar de la oferta tentadora del club liderado por Karim Benzema, el Liverpool está dispuesto a hacer todo lo posible para retener a Salah en Anfield. El club inglés valora enormemente la contribución de Salah tanto dentro como fuera del campo y considera que su presencia es fundamental para mantener la competitividad y el éxito del equipo en el futuro.

I don't think Mohamed Salah's loyalty to this football club can ever be questioned, the fact that he remains committed and willing to lead us into a new and unknown era is a testament to the character of the man.



The king loves this club. pic.twitter.com/2RuepZ63So