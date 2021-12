Giro de 180º para el United con Zinedine Zidane: sí… con condiciones

Si parecía que el asunto referente al futuro entrenador del Manchester United estaba zanjado y que Ole Gunnar Solskjaer podría abandonar la disciplina red devil desde estas próximas semanas, sobre todo debido a que el Leicester había encontrado un sustituto a Brendan Rodgers, técnico deseado por el United, ahora el gran ansiado desde el principio por el equipo de Old Trafford, Zinedine Zidane, vuelve a ponerse a tiro porque el francés se lo ha pensado mejor (imaginamos que en parte por la jugosa oferta inglesa) y ha dicho sí a la propuesta inglesa… aunque con condiciones.

Y es que tal y como asegura Christian Falk del medio de comunicación Bild, Zizou habría recibido la propuesta del United y ahora habría dado un sí con condiciones que deja la puerta abierta a que el próximo técnico red devil de la campaña 2022/23 sea el francés y no otro, incluido el propio Rodgers. Pero, tal y como afirma este mass media, este OK no podría llegar antes del próximo verano, condición que habría implantado el ex del Real Madrid.

De ser así, el United trataría de tirar con lo puesto e incluso, si las cosas se ponen aún más feas en lo deportivo cambiar interinamente de míster y arrancar con Zidane de cero en la campaña que esta por venir. De modo que, si la propuesta en firme del United al legendario jugador y entrenador francés recibe el OK, Solskajer podría incluso acabar la campaña y el cuadro del Teatro de los sueños debería tratar de llevarse algo en claro hasta junio con los actuales mimbres.

Sobre la decisión de Zidane al parecer pesa que desea más tranquilidad hasta verano, tomarse más tiempo libre tras la estresante e intensa última campaña en el Madrid, además de que prefiere empezar de cero el proyecto, no cogerlo herido como ahora, donde además tendría que corregir vicios adquiridos. Y de todo ello también hay una lectura en clave gala, y es que Zidane aceptaría al United rechazando, o más bien aplazando, su estancia en la Selección francesa de fútbol, puesto para el que opositaba el ex del Madrid tras el Mundial de Catar 2022.