Mino Raiola quema ya Old Trafford por Pogba: ¿Madrid y Barça?, posible

Mino Raiola lleva tanto tiempo en esto del fútbol y por ello maneja la retórica y la incertidumbre como nadie, le van a pedir de boca tales cosas a su negocio. Dice solo lo que quiere decir y deja abiertas muchas interpretaciones de todo ello para sembrar discordia, generar impulsos y sobre todo revalorizar su producto, que en este caso se llama Paul y se apellida Pogba. Y no lo está haciendo de cara al mercado de fichajes veraniego, que es cuando oficialmente el jugador de Les Bleus se quedará sin equipo, sino que llama indirectamente a las puertas de los grandes de Europa con el futbolista galo para el próximo mes: diciembre.

¿Y por qué diciembre? Para dejar margen al acomodo de las finanzas de los gigantes de Europa de cara a la próxima cita caliente de las ventanas de transferencias: el mes de enero. Desde la primera mensualidad de 2022, Raiola y Pogba, que no tienen extensión de contrato alguna firmada con nadie más allá de junio, pueden negociar con quien quieran para la próxima campaña; ahora bien, la estrategia de Raiola, alentada por Pogba, es más radical: persiguen una venta el en invierno.

Saben que el United está dudando con la renovación del mediocentro, algo que aún no han ofrecido al jugador, y que a la vez a los diablos rojos les tienta la posibilidad de quitárselo de encima en enero, ya que obtendrían hueco y sobre todo dinero (tanto del traspaso como del sueldo) para maniobrar en otra dirección, por lo que Raiola espera hacer un buen negocio con el United y que esa idea no vaya reñida con encontrar el mejor acomodo al futbolista francés y sacar tajada por todo ello.

Por eso desde Inglaterra señalan que el objetivo predilecto de Pogboom es España, concretamente el Real Madrid, pero tal y como sucedió en otras ocasiones, el 6 francés no haría ascos al Barcelona, entidad que dirige un buen amigo de Raiola, Joan Laporta. Las dudas del Madrid con el 6 de la Selección francesa y los problemas financieros culés hacen complicada la gestión en un corto espacio de tiempo, pero Pogba siempre es una jugosa tentación. Raiola, por si acaso, ya ha abierto la Caja de Pandora: “diciembre es el mes de los sueños ... y no puedo detener los sueños, pero es mejor no hablar de Paul”, ha dicho en RAI. ¿Irá en serio esta vez?