Giro de terror para Ten Hag con Sancho, Antony y Varane: polvorín y a CR7 y Neymar les da la risa

Cuando parecía que nada podía ir a peor en la casa de los líos -léase, el Manchester United- pero también cuando parecía que el club tomaba la iniciativa y el rumbo de al menos un nuevo proyecto en el que se apostaba por Erik ten Hag y se descartaba a jugadores díscolos como Jadon Sancho, Antony o incluso Raphael Varane y Carlos Henrique Casemiro, el técnico neerlandés ha forzado la máquina y puede salirle caro, algo que en la distancia celebrarían CR7 y Neymar.

Control absoluto

Uno de los asuntos en boga en Mánchester es el hecho, ya confirmado por el gigante de la Premier League, de la adquisición del 25% de la entidad del magnate propietario de Ineos, Jim Ratcliffe, y no solo eso, se aseguraba que el nuevo propietario quiere meter la tijera en la gestión de los fichajes, de ahí su señalamiento a los dos ex del Real Madrid y compañeros en el Bernabéu y Old Trafford de Cristiano Ronaldo, Casemiro y Varane, pues bien, ahora el míster exige que sea él y nadie más quien tenga potestad para fichar, lo que no gusta al empresario británico.

Y es que ESPN asegura que hay discrepancias en cuanto al fondo de este asunto, que para las dos partes es clave; no en vano el mismo míster ha descartado jugadores para hacer hueco a nuevas piezas en este mercado invernal, y eso Ratcliffe no lo va a permitir. Es más, serán él y el el director deportivo de INEOS, Sir Dave Brailsford, quienes decidan sobre el fondo de las nuevas incorporaciones. Ni que decir tiene que eso no le gusta un pelo al entrenador.

En definitiva, podríamos estar ante una ruptura entre las dos partes de complicada digestión para el United y hay quien asegura que incluso se habrían detenido momentáneamente algunas salidas, entre ellas las de los jugadores citados, como los brasileños, por si ese choque entre el técnico y el nuevo dueño es del todo irreconciliable. Amigos brasileños de Neymar Júnior en el United, como Casemiro y Antony, hacen al crack del Al-Hilal, que llegó a sonar para fichar por los red devils, reír; así que imagínense las carcajadas del enemigo natural en Mánchester de Ten Hag, un tal CR7.