Gol agónico en su debut, salva a ten Hag y enloquece a la afición del Manchester United

Cuando Joshua Zirkzee llegó al Manchester United, se prometió emoción y drama. Y el neerlandés no decepcionó: sacó las castañas del fuego en el inicio de temporada para los Diablos Rojos y marcó su primer gol nada menos que en Old Trafford.

No fue un golazo de esos que se enmarcan, pero bastó para darle la victoria al United sobre el Fulham y evitar que la presión, que ya empezaba a acumularse tras este primer partido de la Premier League, cayera aún más sobre el equipo y su entrenador Erik Ten Hag.

El desahogo y la alegría fueron evidentes, ya que hasta ese momento el United había tenido problemas para perforar la red rival y también mostró fragilidad en defensa, necesitando dos intervenciones salvadoras de Lisandro Martínez para mantener el arco en cero.

Build up to the Zirkzee goal:



▪️Bruno brilliant body control and turn



▪️Zirkzee awareness to find space in midfield + quick link-up



▪️ Garnacho early ball in + Zirkzee signature late arrival run



Expect to see this celebration A LOT this season 🔫

pic.twitter.com/s54OgGfKsD