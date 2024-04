Gracias a Emery está en el mejor momento de su carrera y Arteta quiere juntarlo con Declan Rice

El Arsenal está dando pasos firmes en el mercado de fichajes y ha puesto su mirada en Douglas Luiz, centrocampista brasileño que actualmente milita en las filas del Aston Villa. El interés del club londinense en el jugador ha cobrado fuerza en las últimas semanas ya que su rendimiento bajo la tutela de Unai Emery está siendo majestuoso.

Douglas Luiz, de 25 años, ha sido una pieza clave en el Aston Villa desde su llegada procedente del Manchester City en 2019. Su rendimiento en el centro del campo ha llamado la atención de varios clubes de élite en Europa y el Arsenal parece estar liderando la carrera por hacerse con sus servicios.

El estilo de juego de Douglas Luiz encajaría perfectamente en el esquema de Mikel Arteta como acompañante de Declan Rice en la medular del equipo. Es un jugador versátil, capaz de desempeñarse tanto en funciones defensivas como en labores creativas en el centro del campo. Su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para recuperar balones lo convierten en un fichaje muy atractivo para el técnico español.

Sin embargo, el Arsenal no será el único club que compita por la firma de Douglas Luiz. Se espera que otros equipos de la Premier League y de otras ligas europeas también estén interesados en el centrocampista brasileño.

En resumen, el Arsenal está decidido a reforzar su centro del campo y ha fijado su objetivo en Douglas Luiz del Aston Villa. Y es que, aunque para Emery sería un revés muy a tener en cuenta la pérdida de un titular indiscutbile, los 50 millones que podrían entregar los gunners para concretar la operación se postulan como una oferta prácticamente irrechazable para el club.

