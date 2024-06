Grave fallo en el Camp Nou y el Bernabéu: 18 años, 35,4M y, ¿mejor que Messinho, Endrick y Roque?

Julen Lopetegui puede haber realizado una maniobra sorpresiva sobre toda la Premier League y, a la vez, puede haber dado un manotazo a FC Barcelona y Real Madrid, ya que su equipo, el West Ham, acaba de firmar a una de las grandes perlas de Brasil, más concretamente a una estrella en toda regla y de solo 18 años procedente de Palmeiras, donde compartía espacio con el futbolista blanco, Endrick, y el que fuera objetivo blaugrana, Estevão William, llamado Messinho.

El equipo inglés ha hecho oficial la contratación de Luis Guilherme, extremo derecho de Palmeiras, un jugador del que algunas voces dicen que por características y calidad puede adaptarse mejor a Europa de lo que proyectan ser Vitor Roque y Endrick, dos jugadores especialistas del gol que tendrán dificultades ante las duras líneas defensivas de Europa, más rápidas, fuertes y disciplinadas que las del Brasileirao.

The boy from Brazil is Claret and Blue ⚒️ pic.twitter.com/QepeRsWxpt