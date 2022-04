Guardiola, a cuadros: 3 gigantes van a por su crack, pero no De Bruyne

El Real Madrid, el Chelsea y el AC Milan son tres de los clubs europeos que más dinero están dispuestos a gastarse el próximo verano con el objetivo de reforzar sus plantillas con jugadores de primer nivel en Europa. No obstante, aunque hay un gran elenco de futbolistas que están dejándose querer en los últimos meses y que han vaticinado un cambio de aires en sus carreras deportivas, es una de las estrellas del Manchester City la que ha sembrado el pánico en Pep Guardiola con su posible adiós el próximo verano, y no, no es Kevin De Bruyne: Riyad Mahrez.

Durante la temporada la renovación del argelino es uno de los temas que más han dado que hablar en las oficinas citizen, sobre todo porque esta campaña el futbolista africano de 31 años está siendo uno de los mejores jugadores de Europa. Su capacidad para desbordar rivales y generar superioridad hacen de él una pieza altamente diferencial en el uno contra uno, una cualidad reforzada por la facilidad que tiene para ver puerta, como así ha demostrado en el presente curso: 23 goles entre todas las competiciones oficiales.

Eso, a pesar la insistencia de Guardiola para que la directiva asuma las peticiones económicas del atacante, la negociación está más estancada que nunca, una situación que quieren aprovechar el Real Madrid, el AC Milan y el Chelsea para tantear la incorporación de Mahrez, según ha revelado Telefoot en las últimas horas.

Al parecer, la edad del futbolista es lo que echa para atrás la directiva del City para acceder a sus peticiones y sellar el acuerdo que Guardiola lleva varios meses intentando cerrar, sobre todo por la mencionada trascendencia del argentino en su esquema. No obstante, ahora tres gigantes tienen una oportunidad de oro para estrechar lazos con el jugador y con su agente para asestar un golpe del que difícilmente podría recuperarse el conjunto inglés.

Eso sí, en el acaso de los blancos, la gran prioridad es Kylian Mbappé, por lo que solo una negativa final del francés incentivaría a Florentino a presentar una oferta por el africano, una oferta que tendría que superar los 40 millones para contar con el visto bueno del City.