Tras Vlahovic, la Juventus ataca ahora a José Mourinho y Simeone

A todas luces la apuesta de la Juventus de Turín, primero por dejar ir a Cristiano Ronaldo y después a lanzarse a por Dusan Vlahovic, ha sido un acierto. Y no solo estos movimientos, el cuadro juventino persigue cambios más profundos, que pasan por romper con Paulo Dybala y lanzarse, de momento, a por dos jugadores que están en las filas de la AS Roma de José Mourinho y el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, respetivamente.

Por un lado, se publica en Italia, concretamente en La Gazzetta dello Sport, que el jugador romanista Nicolo Zaniolo no tiene intención alguna de renovar su contrato con el equipo capitalino y que eso le lleva a estar bajo las garras de una Juve que le sigue desde hace varias temporadas. En este sentido, el citado medio de comunicación apunta a que los 2,5 millones de euros que percibe el italiano no tendrán extensión y mejora de contrato porque Zaniolo no quiere vincularse más allá de 2024 con su actual equipo.

¿Y eso supone que la Juve puede intentar tentar a la Roma antes de tiempo, digamos este verano? Está por ver, desde luego los informes bianconeri así lo atestiguan. De realizarse la operación, la Juve estaría llevando a cabo una auténtica renovación a base de fichar a varios de los mejores jugadores de la Serie A, como ocurrió con el gigante serbio de la Fiorentina, el mismo Federico Chiesa, hoy lesionado, o Manuel Locatelli.

Pero los movimientos no se detendrían ahí, sino que la Juve se lanzaría también a firmar una extensión de contrato con Álvaro Morata, delantero perteneciente al Atlético de Madrid. El español ha dejado entrever que su deseo es seguir vinculado a la Juve y no regresar al Wanda, por lo que los italianos solo tendrían que ejercer su derecho de compra sobre él. Con todo, los turineses exigirán al Atleti que rebaje eso 35 kilos de cláusula para llevar a cabo el acuerdo. Los rojiblancos no quieren la vuelta de Morata y el pacto, que costará cerrar, debe rondar los 30 kilos.