Guardiola aclara su baza por Salah que hunde a Klopp: ¿pacto cercano?

La tensión se palpa a nivel deportivo en la Premier League dado que Chelsea, City y Liverpool está manteniendo una aguerrida pelea por el título, pero estos últimos clubes también se encuentran inmersos en una batalla de grandes dimensiones en los despachos: el culpable, Mohamed Salah.

El futbolista egipcio, uno de los jugadores más en forma del mundo actualmente, finaliza contrato en 2023 con la entidad rojilla y son muchos los rumores que le sitúan fuera de Anfield el próximo verano. Precisamente el excepcional nivel mostrado durante las últimas campañas es lo que ha provocado que el africano y su representante hayan puesto sobre la mesa unas condiciones económicas de lo más ambiciosas para sellar una renovación con el Liverpool: un sueldo que ronde los 20 ‘kilos’ netos anuales.

Ya puestas las cartas sobre la mesa, todo parecía indicar que la decisión final radicaba entre directiva y jugador por determinar el futuro del crack africano, pero Guardiola ha vuelto aparecer en escena para reavivar un interés que ya evidenció el entrenador barcelonés el pasado verano. Pep ha puesto de manifiesto en más de una ocasión que Salah es uno de sus jugadores favoritos en todo el panorama europeo y que le encantaría poder contar con él la próxima campaña en el Etihad Stadium.

Y es que la amenaza del City no puede ser más temeraria ya que Jürgen Klopp, quien ha calificado al jugador de la misma forma, ha mostrado suma preocupación en las últimas semanas dado que la directiva del Liverpool aún no ha estrechado lazos con el agente de Mo Salah para poder reconsiderar esa petición, la cual se escapa al plan de los Reds. El propio jugador concedió unas palabras el sábado pasado a la televisión inglesa en las que se mostró tremendamente dubitativo: “Lo he dicho varias veces, si la decisión depende de mí, quiero quedarme en Liverpool, pero la decisión está en manos de la dirección y ellos tienen que resolver este tema’’.

En definitiva, las bazas del Liverpool y el City ya han quedado esclarecidas: los Reds apelan al cariño de Anfield y de Klopp por el jugador para hacerle cambiar de opinión en lo referente a esa cuantía económica que el Manchester City sí que parece dispuesto a abonar, sin dejar de lado que primero los citizen deberán llegar a un acuerdo con el Liverpool para determinar la cifra del traspaso.