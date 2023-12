Guardiola al filo del abismo en la Premier: Erling Haaland, en pánico y peligra la Champions League

Cuando todo hiciera pensar que el Manchester City sigue siendo ese equipo imparable que logró el triplete la pasada temporada, la dura realidad ha acabado por llevarse por delante a los de Pep Guardiola, que solamente han sido capaces de hacer con una victoria en sus últimos cinco encuentros. Y es que una racha así es lo nunca visto por un Pep Guardiola que está atravesando su peor momento en el Manchester City, donde se ve cuarto y con la Champions en serio peligro por culpa de las lesiones y un mal estado general del equipo, que no es capaz de generar lo mismo que antes.

Guardiola, sufre por la Champions y De Bruyne empeora la crisis

Esta racha negativa del City llega en un relativo buen momento, pues, con más de media temporada por delante, Guardiola todavía está a tiempo de encontrar soluciones y devolver a su equipo a lo más alto, algo que el mismo técnico citizen valoró de forma positiva en la rueda de prensa previa al partido ante el Luton Town: “Es bueno para todos lo que estamos viviendo. Durante mucho tiempo se ha hablado de lo buenos que somos. Éramos imbatibles y ahora no podemos ganar ni un partido. El Aston Villa estaba a kilómetros y ahora puede que no nos clasifiquemos para la Champions”.

Ante esta realidad, enfrentarse a un rival como el Luton Town no es una mala noticia para el Manchester City, tras un tramo de partidos ante Aston Villa, Tottenham, Liverpool y Chelsea, visitar a un equipo no tan potente como lo es el recién ascendido Luton, puede suponer un buen soplo de aire fresco para los mancunianos.

Por otro lado, si la crisis de resultados no fuera suficiente, Kevin De Bruyne ha dado una nueva mala noticia respecto de su lesión. El belga lleva sin pisar el terreno de juego desde el 11 de agosto. Posteriormente, un desgarro en el tendón de la corva lo alejó de forma indefinida del equipo. Ante esta situación, según la información de Mundo Deportivo los de Pep Guardiola ya saben que no podrán contar con De Bruyne hasta pasado el Mundial de Clubes, el cual se disputa entre el 19 y el 22 de diciembre, fecha para que todavía no estará disponible el crack belga.

Así pues, el partido ante el Luton Town será fundamental para que los de Pep Guardiola den un giro de 180 a su dinámica actual y recuperen un rumbo que han perdido en las últimas jornadas.