Guardiola buscó al nuevo Casemiro, Busquets o Yayá Touré, se la pegó y ahora el as se la lía al City

El Manchester City sabe al menos dos cosas a estas alturas de la temporada: la primera es que el Liverpool y Arsenal van a vender cara esta Premier League y castigarán con dureza los tropiezos de los skyblue. La otra tiene que ver con un fichaje galáctico de perfil Premier que se ha estrellado, busca una salida y por el que el City va a perder dinero, quizá dándole el recurso a un rival directo o la Juventus de Turín.

Dos posibles destinos

A estas alturas del curso y tras pisar el ostracismo desde su fichaje procedente del Leeds United en 2022 por un precio cercano a los 50 millones de euros -oficialmente, unos 49 kilos-, Kalvin Phillips ya no alberga ninguna esperanza de ser importante en el esquema de Guardiola, y este, el míster, sabe que es cierto, no cuenta con él y su incorporación fue un error millonario. Por eso ahora el City le busca una salida que no será sencilla, porque el jugador se quiere ir, y eso le saldrá caro a las cuentas citizens, básicamente porque sus dos pretendientes ni mucho menos se acercarán al precio abonado en su día por el jugador internacional inglés por parte del equipo de Mánchester.

Concretamente Newcastle y Juventus de Turín parecen los dos equipos más interesados en hacerse con Phillips en este mercado de fichajes invernal y el acuerdo para su salida, a expensas de ver cuál es la oferta que más satisface al jugador inglés, se prevé que esté cerrado en unos días, aunque, como decimos, no será sencillo porque Newcastle y Juve juegan con la necesidad citizen en este asunto.

Inglaterra

Con el regreso de Phillips a los minutos en la élite, Gareth Southgate volverá a poner en activo una pieza que siempre gozó de prestigio en la selección inglesa y que hoy cohabitará con Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, o Declan Rice, futbolista gunner, sobre todo de cara a la Eurocopa, que es el gran objetivo del jugador y por el que presiona a su actual club.

Salida

Football Insider asegura que no hay ninguna posibilidad de que Phillips se quede en el Etihad Stadium debido en gran parte a que solo ha jugado 318 minutos en lo que va de temporada, siendo estos totalmente residuales tanto en copa, como en la Premier League o la Champions League y el Mundial de Clubs, y eso que Rodri, pivote titular, se ha perdido varios partidos esta temporada. Eso sí, el polvorín está latente porque el City quiere un dinero que ni magpies ni juventinos quieren pactar con un jugador que ha sido suplentísimo en el City, el jugador presiona para salir con vistas a tener opciones de jugar la Eurocopa y todas las partes deben encontrar el acuerdo en unos días, en enero. El que iba a ser el Casemiro, Busquets o Yayá Touré del City acaba en fiasco y caro.