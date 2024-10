Guardiola calla y abre un abismo en el City: De Bruyne, Gundogan y 3 galácticos incendian la 25/26

Dejemos a un lado el asunto judicial del Manchester City, que indudablemente podría cambiar al gigante inglés como lo conocemos, para focalizar la atención en otra vía que va camino de revolver hasta sus cimientos al club más exitoso de la historia de la Premier League y gran candidato a ganar la Liga de Campeones 24/25, como es el capítulo de posibles y en algunos casos, probable, salidas del gigante celeste.

Si tenemos que hablar de cambios de cromos en la temporada 2025/26 la más importante y que más calado tendría en el Etihad sería la de su entrenador, un Pep Guardiola que ha llevado al club a las más altas cotas no solo de su historia sino de la homóloga de la liga inglesa. El de Sampedor acaba contrato, no ha renovado y hay multitud de destinos que le tientan o que tratarán de hacerse con sus servicios.

Además, dos de las piezas clave en la última década en el club, como son Kevin de Bruyne e Ilkay Gudogan acaban contrato y parece que ninguno de los dos se quedará, con el belga esperando aceptar una propuesta estratosférica de Arabia Saudí y el alemán sopesando la misma vía o la Major League Soccer.

Pongamos, por tanto, que llegamos al peor escenario, ese en el que ninguna de las tres figuras renueva con el club, pues bien, esto podría precipitar que otras dos figuras galácticas se esfumen. Una, Erling Haaland, esta en disposición de activar su manida cláusula de salida si no se le garantiza la presencia de Pep, mientras que Jack Grealish, que ha ido perdiendo peso en el equipo, sería puesto en el mercado con el fin de hacer caja.

Hey guys

Just wanted to thank the club, the fans and everyone for all the support over the past couple of weeks, let’s look ahead and focus on what’s next🙏🏻 pic.twitter.com/R4nhYgisTB