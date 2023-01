Guardiola deja en jaque al City: "si algo está roto, dimitiré"

Pep Guardiola ha renovado su contrato con el Manchester City este mismo curso hasta el año 2025. Los citzens se aseguraban así la permanencia del técnico catalán tres temporadas más, pero, fiel a su filosofía, el exentrenador del FC Barcelona y Bayern de Múnich ha lanzado un jarro de agua fría a la afición inglesa y a su equipo asegurando que lo pactado entre el club y él es solo “un pedazo de papel” y que, en el caso de que sienta que algo está roto, dimitirá.

“En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger”, aseguró Pep Guardiola en rueda de prensa. Claro y conciso, lo pactado es solo para estar vinculado con el club, pero no dudará en dar un paso atrás si el proyecto empieza a fallar.

“El contrato sólo es un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el Manchester City porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo”, concreta Pep Guardiola.

Estas declaraciones llegan quizás en uno de los peores momentos de Pep Guardiola al frente del Manchester City en lo que a la Premier League respecta. Por primera vez en mucho tiempo, el conjunto citzen ha acabado el año a 7 puntos de diferencia con el primer clasificado, el Arsenal de Mikel Arteta, que consiguió vence 2-4 al Brighton y aprovechar el tropiezo del Manchester City ante el Everton, que empataron a uno.

No es habitual ver al equipo de Pep Guardiola a estas alturas de la temporada a tanta distancia del liderazgo. Hay preocupación, pero no alarma. Lo cierto es que el Arsenal de Mikel Arteta no baja el pie del acelerador, han pasado ya seis meses desde que comenzara la liga y los gunners solo han perdido un duelo ante el Manchester United. Muy difícil aguantar el ritmo pese a tener a Erling Haaland en su delantera.

Sin duda alguna está siendo el año del Arsenal. Pep Guardiola siente que con estos tropiezos, la competición que él considera que es la más difícil de ganar, se le escapa, pero sus palabras no quieren decir que se vaya a final de temporada si no consigue ningún título, están más bien encaminadas a un futuro a largo plazo. De proyectarse esta mala racha en el tiempo, si nota que está roto se irá. Aun hay tiempo este curso para darle la vuelta a la situación. Veremos si lo consigue.