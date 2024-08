Guardiola lo hundió con sus declaraciones y ahora obliga a Phillips a irse a otro club de la Premier

Kalvin Phillips llegó al Manchester City en 2022 siendo uno de los mejores mediocampistas de Inglaterra. En aquel momento, Pep Guardiola apostó por él y le pidió a la directiva que ponga los 49 millones de euros sobre la mesa para comprárselo al Leeds United.

A dos años de ese fichaje, su realidad es muy distinta. Es que durante la temporada 2023-2024, Philips casi no tuvo minutos en cancha y debió ser cedido a préstamo al West Ham. Allí permaneció hasta el final de la Premier League y sólo acabo jugando 320 minutos repartidos en 10 encuentros.

En su retorno a Manchester, su situación empeoró a punto tal que Guardiola le comunicó que no iba a ser tenido para el proyecto de los “Cityzen”. Es por eso que la directiva se puso a trabajar para buscar otra cesión, incluso, asumiendo parte de su ficha.

A menos de una semana para el inicio de la Premier, el periodista Fabrizio Romano confirmó que Kalvin Phillips seguirá en el fútbol inglés, pero vistiendo los colores del recién ascendido el Ipswich Town de Kieran McKenna.

🚨🚜 Kalvin Phillips to Ipswich Town, here we go! Deal sealed between clubs as Phillips’ set for medical tests.



Loan move from Manchester City does not include a buy option clause, per initial agreement.



Phillips ready to sign later today if all goes to plan. pic.twitter.com/EiNeffeQZU